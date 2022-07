Ifac abre inscrições para curso de Recreador em Rio Branco

O Ifac Campus Baixada do Sol, em Rio Branco, está com inscrições abertas para o curso de Formação Inicial e Continuada em Recreador que tem carga horária total de 160 horas. Ao todo são 30 vagas abertas para a comunidade. As aulas do curso serão presenciais, de segunda a sexta-feira pela manhã, no Campus Baixada do Sol, localizado no bairro Aeroporto Velho (próximo ao Ginásio Coberto).

O curso de Recreador visa capacitar profissionais para o trabalho com recreação em diversos segmentos da educação e do lazer na sociedade. Ao longo da formação, o aluno aprenderá a aplicar técnicas de recreação, trabalhar a improvisação e a criatividade, desenvolver habilidades para relacionar-se com o público diversificado, além de classificar e escolher atividades apropriadas ao público e ao espaço, entre outras competências.

Acesse a página do edital: https://editais.ifac. edu.br/categoria/edital/ arquivos/603/

“É uma oportunidade de qualificação profissional para pessoas que pretendem ingressar no exigente mercado de trabalho, bem como para as que já atuam na área, mas não tem a formação. Trata-se de um mercado de trabalho em crescimento, com várias possibilidades de atuação”, afirma o coordenador do curso, professor Carpergiani Costa.

Inscrições

As inscrições e matrículas estão sendo feitas por ordem de chegada no Campus Baixada do Sol, até o dia 15 de julho.

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar uma foto 3×4 recente e o original e uma cópia dos seguintes documentos: Requerimento de matrícula preenchido conforme modelo fornecido pelo Ifac; Certidão de Nascimento ou de Casamento; RG e CPF; Comprovante de quitação com o Serviço Militar (para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos); Título de Eleitor; Comprovante de endereço atualizado; e Histórico Escolar do Ensino Fundamental.

A lista de alunos matriculados no curso será divulgada no dia 22 de julho e o resultado final será publicado no site do Ifac em 03 de agosto. As aulas terão início no dia 15 de agosto.