Igreja católica de Sena Madureira arrecadou mais de R$ 260 mil no Arraial deste ano

A Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, divulgou nesta semana o valor arrecadado através do arraial 2022, evento que ocorreu durante todo o mês de maio. No total, foram arrecadados 267 mil reais, entretanto, houve algumas despesas. Com isso, o valor integral que a igreja pode contar para as suas diversas ações é 235 mil reais.

De acordo com o frei Moisés, pároco do município, a igreja Matriz que fica localizada na Avenida Avelino Chaves, centro de Sena Madureira, está precisando sofrer algumas intervenções, especialmente na parte elétrica e na cobertura. Na época do inverno, há muitas goteiras que dificultam a realização das atividades.

Além disso, esse recurso também pode ser empregado nas chamadas desobrigas – um projeto da igreja católica que leva várias ações para os ribeirinhos, chegando a comunidades de difícil acesso.

Neste ano, o arraial ocorreu de forma presencial e as “noitadas” foram patrocinadas pelos mais variados segmentos da sociedade senamadureirense.