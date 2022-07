Uma igreja evangélica situada no bairro Morada do Sol, em Rio Branco, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (29). As causas ainda são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros, cujo quartel fica instalado nas mediações, chegou ao local em tempo récorde e permanece trabalhando para apagar as chamas.

Não há o registro de vitimas. O teto do templo foi todo consumido pelas chamas.

Mais informações em instantes.