SRAG: Quase 60% das pessoas internadas com no Juruá não se vacinaram, diz Sesacre

O Estado do Acre tem registrado aumento nos casos de Covid-19 nos últimos dias, com o período sazonal de síndromes respiratórias, em que costumeiramente há um aumento de casos no Estado. Segundo o boletim deste sábado (9), 149 novos casos e 1 novo óbito foram registrados.

Apesar do aumento de casos novos de Covid-19 no Acre, os índices de ocupação dos leitos seguem baixos no Estado. Segundo o Portal de Monitoramento, há uma pessoa internada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quatro pessoas ocupam leitos de enfermaria no Acre.

Segundo os dados do Portal, dos 30 leitos de UTI disponíveis, apenas 3,33% estão ocupados e entre os 78 leitos clínicos disponíveis, 3,85% estão ocupados no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

De acordo com a secretaria de saúde Paula Mariano, em Cruzeiro do Sul, das 16 pessoas internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 9 não tomaram a vacina. Em Rio Branco, ainda não houve atualização neste sábado (9) do número de pessoas vacinadas.

Vacinas

Segundo o Painel de Monitoramento atualizado neste sábado, 1.477.861 doses já foram aplicadas no Estado do Acre, o que representa 556.777 pessoas imunizadas. Os dados mostram ainda: 662.245 aplicadas de primeira dose, 543.558 de segunda dose, 222.112 aplicadas de primeira dose de reforço e apenas 16.018 aplicadas de segunda dose de reforço.