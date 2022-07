Influencer diz ter tomado remédio para cavalos: “Tudo para emagrecer”

A influencer Amanda França quase morreu após tomar medicamentos de uso veterinário com o objetivo de perder peso. Segundo a modelo, um dos rins estava parando de funcionar e ela chegou a urinar sangue.

“Já fiz muita loucura para ter corpão e ficar mais bombada. De dieta maluca à uso de remédio para cavalos, eu fazia de tudo para emagrecer. Não tinha consciência do que era perigoso, aprendi sofrendo e tendo complicações”, disse durante entrevista à Luciana Gimenez no Super Pop.

Amanda conta que decidiu comprar os remédios para cavalo ao se comparar com as musas do Instagram. Disposta a ter um corpo parecido com o de influenciadores e famosas da televisão, ela também abusou dos diuréticos e acabou parando no hospital.

“Quando cheguei no hospital abri o jogo com o médico e falei tudo o que já tinha tomado. Na hora ele me disse que um rim estava parando, que eu teria que fazer hemodiálise. Eu entrei em desespero. O tratamento foi à base de antibióticos e os médicos conseguiram reverter o meu quadro. Estou viva por um milagre. Foi a pior fase da minha vida”, lembra.

Agora, livre de remédios e anabolizantes, Amanda diz que tem a missão de alertar outras mulheres e mostrar que é possível ter uma vida saudável sem exageros e loucuras.

“Hoje a minha motivação é ajudar outras pessoas e mostrar que rede social também não é só realidade. A comparação gera esse tipo problema. Foi isso que aconteceu comigo. Aprendi a lição e quero compartilhar. Transformei tudo isso em um projeto fitness onde mostro que é possível conquistar boa forma sem loucuras, sem remédios e sem sacrifícios. A base do meu programa é dieta e treino, tudo sem neurose. Falo de saúde, beleza, autoestima, aceitação e responsabilidade.”