Influenciadora usa sangue menstrual no skincare: “Pele de bebê”

A influenciadora e musa do OnlyFans Mimi Boliviana revelou um segredo um tanto inusitado da rotina de skincare. Aos 33 anos, ela aproveita o sangue menstrual para fazer máscaras faciais e rejuvenescer a pele.

Ela afirmou que a prática é boa “para se manter jovem” e ensinou como fazer. “Eu costumo aplicar a máscara umas duas vezes durante o ciclo, usando um pincel. Faço a coleta por meio do copo coletor e o diluo com um pouco de água filtrada”, revelou ao Splash, do UOL.

Mimi Boliviana garantiu os resultados da técnica que não tem comprovação científica de funcionamento. “Parece uma pele de bebê. Hidratada e rejuvenescida.”

Ela também aproveitou para desmistificar a prática e explicou que não existe um cheiro forte no sangue menstrual, apenas odor do ferro. Mas também ressaltou que o cheiro pode ser diferente de acordo com a alimentação.