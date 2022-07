Invicto há 10 jogos, Fluminense enfrenta o Fortaleza na Copa do Brasil; confira

O “dinizismo” está com tudo. O Fluminense está invicto há 10 jogos. No período, o time comandado por Fernando Diniz fez 21 gols e sofreu sete. Nesta quinta-feira (28/7), o Tricolor Carioca vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Fluminense eliminou o Cruzeiro, líder da Série B, nas oitavas de final, para chegar até a fase atual da Copa do Brasil. O Tricolor Carioca venceu os dois jogos: 2 x 1 na ida, dentro de casa, e 3 x 0 na volta.

Vida fácil?

Rival do Fluminense na Copa do Brasil, o Fortaleza está tendo uma temporada decepcionante. Eliminado na Libertadores e último colocado no Brasileirão, o Leão eliminou o rival Ceará após fazer o resultado no jogo de ida, ao ganhar por 2 x 0, ficando 2 x 1 no agregado.

Se o Fluminense está invicto há 10 jogos, as últimas 10 partidas do Fortaleza são bem oscilantes, com apenas duas vitórias, além de ter três empates e cinco derrotas. São 12 gols sofridos e oito marcados.

“Dinizismo”

Fernando Diniz assumiu o Fluminense na 15ª posição do Brasileirão e agora está em 3º, com cinco pontos atrás do líder Palmeiras. Até o momento, o treinador fez 21 jogos pela equipe. São 14 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Com o treinador, o Flu vem apresentando um poder de fogo potente. O Tricolor Carioca balançou as redes 45 vezes em 21 jogos, dando uma média de 2,14 gols por partida.

Fortaleza e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (28) pelas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 20h30 na Arena Castelão.