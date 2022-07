Irmãos acreanos lançam música e despontam como promessa do cenário gospel

Terra de gente talentosa. Essa poderia facilmente ser uma das definições para o Acre, que conta com artistas que rompem as difíceis barreiras geográficas do estado com o seus talentos. Os exemplos são muitos, e quem se junta a esse time são os irmãos Janiscley, de 32 anos, e Suziane Bessa, de 30 anos, cantores e compositores que despontam no cenário gospel e lançaram na última sexta-feira (22), a música “Bendito”. O louvor foi lançado no Youtube com um clipe muito bem produzido

Os irmãos nasceram na igreja, e além de cantora e compositora, Suziane é ministra de louvor e influencer cristã. Ela afirma que o trabalho é mais um meio para a propagação do Evangelho.

“Comecei a cantar na igreja ainda quando criança, mas confesso que nunca vislumbrei a possibilidade de gravar para as plataformas digitais.”

A pandemia também impulsionou. Foi durante o período de confinamento ocasionado pelo coronavírus que surgiu um novo projeto, o On Fire, que abriu portas para o lançamento de “Bendito”.

“Na pandemia fomos obrigados a adaptar a forma de comunicar e de pregar o Evangelho de Jesus, foi ali que surgiu o projeto On Fire. Eram lives com louvor, palavra e muita interação com o público.”

Tanto impulsionou que o irmão de Suziane, Janiscley, criou coragem de tirar da gaveta as composições que guardou por anos. “Meu irmão Janiscley que é compositor e um grande homem de Deus, tinha algumas composições na gaveta há algum tempo, então surgiu o desafio de gravar algumas das composições. Aceitamos o desafio por perceber que seria um meio para levar a palavra de Deus para diversas pessoas”.

O clip da música “Bendito”, lançado na última sexta-feira, já conta com quase 40 mil visualizações no Youtube e um reels publicado no Instagram ultrapassou a marca de 170 mil visualizações.