No próximo fim de semana, Ivete Sangalo chega às tardes da TV Globo com o seu novo programa. Com estreia marcada para ir ao ar no dia 24 de julho, o “Pipoca da Ivete” promete proporcionar momentos divertidos ao público, através de quadros e surpresas especiais, envolvendo tanto famosos quanto anônimos.

Para falar um pouco sobre os preparativos, a cantora conversou com Renata Ceribelli, durante o Fantástico deste domingo (17), e revelou alguns detalhes do que o público pode esperar. “Eu acho que as pessoas nunca me viram assim com todas essas facetas colocadas em prática. Eu tô conseguindo colocar um pouquinho de cada coisa, mas o que achei mais legal do programa é que tem uma diversão. Como a gente fala na Bahia, tem uma ‘esculhambação’ boa”, avaliou a artista. Ivete contou que irá cantar, dançar e interpretar durante a atração. Para ela, essa tem sido uma experiência divertida de se viver: “O nome do programa é ‘Pipoca’, já diz muito sobre mim. Sobre a minha história, sobre o carnaval, sobre domingo. A pipoca vem atrás do trio. É um movimento completamente democrático, criativo. E eu atuo, entrevisto, me divirto, canto, danço, eu me jogo literalmente“, falou Ivete.