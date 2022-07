Jair Bolsonaro debocha de Anitta pelo apoio a Lula; assista

Ao conversar com apoiadores na entrada do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL) comentou o apoio de Anitta a Lula (PT), que repercutiu bastante nas redes sociais e até na imprensa internacional.

Em tom de deboche, ele tenta imitar a cantora em suposta conversa com o petista: “Eu tô te dando o maior apoião, libera a maconha aí, Lula!”.

Logo em seguida, ele continua ridicularizando Anitta: “Até mandei mensagem pro Paulo Guedes. ‘Cuidado que você vai perder seu emprego como ministro da economia hein’! num desses vídeos, a Anitta diz: ‘Você sabe o que é oxigênio? Se não tiver, você morre. Não adianta ter economia forte que pode morrer por falta de oxigênio’. Essa é a Anitta, essa é a Anitta…”, diz o presidente. No final, em tom quase de lamento, ele ainda afirma: “A gente reconhece que ela tem influência sobre os jovens…”.