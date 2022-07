Na noite do último sábado (16) aconteceu mais uma fase eliminatória do concurso da Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022. A fase eliminatória do concurso foi divulgada na festa ‘Peão de Boiadeiro’, que aconteceu no espaço Gran Reserva em Rio Branco. O fotógrafo James Pequeno esteve no evento e trouxe cliques exclusivos para o ContilNet, veja: