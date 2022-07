Jenilson Leite vai à Brasília participar de convenção do PSB e quer voltar com candidatura definida

Definição

O ex-pré-candidato ao Governo e agora pré-candidato ao Senado, Jenilson Leite (PSB), está em Brasília para participar da convenção nacional do seu partido, que ocorre nesta sexta (29). Momento importante de mostrar força para a cúpula nacional.

Alckmin

Na convenção, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, será confirmado pelo PSB para a vaga de vice na chapa presidencial de Lula (PT). Ex-adversário do PT, Alckmin tem se revelado um grande aliado do ex-presidente.

Jenilson x JV

Já no Acre, a aliança entre PT e PSB por enquanto segue desfeita, e não deve mesmo ir pra frente. É que enquanto Jorge Viana (PT) diz que segue ‘apelo de Lula’ para disputar o Senado, Jenilson quer as bênçãos do partido para manter-se no Senado e foi à Brasília ratificar essa posição.

Caravana

Uma verdadeira caravana socialista partiu do Acre rumo à capital Federal. Além de Jenilson, grande parte dos pré-candidatos a deputado federal e estadual da sigla também estará na convenção.

ExpoAcre

Maior feira agropecuária do Estado e evento mais esperado pela população, a ExpoAcre está nos preparativos finais para a grande abertura, que ocorre amanhã (30).

Maior da história

Tem sido unânime a fala dos organizadores da feira de que a ExpoAcre deste ano será “a maior da história”. Também pudera, depois de dois anos sem ser realizada por conta da pandemia, o esforço desse ano tem sido dobrado. Vai ser bonito de se ver.

Varíola

Foi confirmada nesta sexta (29), pelo Ministério da Saúde, a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. O óbito foi registrado em uma cidade do interior de Minas Gerais e é a primeira morte pela doença registrada fora do continente africano. Hora dos órgãos de saúde acreanos redobrarem os cuidados.

Conversa

Em sua saga de tentar demover o máximo de candidaturas já no primeiro turno para apoiar o seu projeto, o ex-presidente Lula (PT) marcou uma conversa com o pré-candidato à Presidência da República pelo Avante, o deputado federal por MG, André Janones. O convite para o encontro surgiu em uma interação dos dois presidenciáveis através do Twitter.

União com Lula

Por falar em Lula, um dos assuntos que mais tem repercutido na imprensa política pernambucana nos últimos dias é um possível acordo entre o União Brasil e o PT para a eleição presidencial. O partido resultado da fusão entre PSL e DEM pode apoiar o petista já no primeiro turno das eleições presidenciais.

Bivar

O presidente licenciado do União Brasil, o deputado federal pernambucano Luciano Bivar está no centro das tratativas. O deputado, que assim como Lula também é pré-candidato à Presidência, pode desistir da disputa para tentar disputar o Senado por Pernambuco com o apoio de Lula. Ainda segundo a imprensa de Pernambuco, estado natal de Lula e Bivar, outra exigência do líder do União Brasil para embarcar já no primeiro turno com Lula seria que o PT também declare apoio ao pré-candidato do União Brasil para o Governo da Bahia, ACM Neto. Na negociação, o PT ainda ganharia o apoio do UB em São Paulo, no palanque de Fernando Haddad para o Governo.

Saia justa

Presidente do União Brasil no Acre, o senador licenciado Marcio Bittar é um antipetista ferrenho. Ficaria numa saia justíssima caso essa negociação de aliança prospere.