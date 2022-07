Jenilson Leite visita Capixaba ao lado de Adalício Júnior e recebe carinho da população

O sábado do pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, deputado Jenilson Leite, foi de muitos diálogos, sorrisos e apoios em Capixaba. Ao lado do pré-candidato a deputado estadual do município, Adalício Júnior, Jenilson visitou comerciantes e moradores e aproveitou para entregar a Carta ao Povo Acreano e prestar contas dos quase oito anos como deputado estadual, sendo considerado o parlamentar mais produtivo da história da Assembleia Legislativa.

Atento aos anseios da população, Jenilson acredita no diálogo para construir o seu Plano de Governo, que está em fase de conclusão a partir da contribuição da população.

“Nosso dia foi muito produtivo! Aqui ouvimos alguns moradores e o pedido da maioria é a mesmo: para que em um futuro Governo nosso, tenhamos um olhar atento para Capixaba, especialmente aos jovens e os produtores rurais. O que mais encontramos foram pessoas insatisfeitas e se sentindo invisíveis aos olhos do poder público”, disse Jenilson.

Em Capixaba, a população disse que a pré-candidatura de Leite significa esperança de dias melhores.

“A população está sem opção, muita gente indo embora para os municípios de Rondônia, hoje o jovem termina o ensino médio e ou vai embora ou entra para a facção. Tem sido essa a nossa maior preocupação, a falta de oportunidades e a saúde. Temos que ter a geração de emprego e renda para mudar essa realidade”, afirmou o Zico, morador do município que há anos luta em prol de melhorias para crianças e jovens.

Outra questão levantada pela população é a saúde. Dona de um pequeno negócio no centro comercial de Capixaba, dona Marilene disse que a população está desassistida pelo poder público. “O que a gente mais vê são as pessoas vendendo seus bens para pagar um tratamento de saúde e isso não está certo”, disse.

O pré-candidato a deputado, Adalício Júnior, agradeceu a visita de Jenilson. “Eu e o povo de Capixaba agradecemos mais essa visita do nosso pré-candidato ao Governo, o dr Jenilson é um homem que conhece o Acre profundamente e que passa confiança quando conversamos com ele. O povo o recebeu muito bem e sei que se ele for eleito, Capixaba só tem a ganhar”.

As palavras de apoio foram muitas, e Jenilson agradeceu a cada uma. “Em nome do Raildo, do Hortêncio, do Zico do Peti, do Pastor Felipe e do Wilson da Eliana, eu quero agradecer a receptividade que o povo de Capixaba teve conosco, foram muitas palavras de carinho, orações e olhares de esperança. A nossa população só quer uma coisa: trabalhar para garantir o seu sustento, ter atendimento de saúde de qualidade e uma educação digna, e é papel do Estado garantir isso. Sabemos da responsabilidade, mas aceitamos o desafio de colocarmos a pré-candidatura â disposição, pois o sonho de mudança que está no coração de cada acreano, também está no meu”, afirmou o pré-candidato.