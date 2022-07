Jéssica Sales espera laudo médico para decidir se disputa ou não para o Senado

A decisão ainda não é definitiva, mas a deputada federal Jéssica Sales (MDB), que está no segundo mandato, dificilmente teria condições físicas para disputar uma vaga ao Senado, como ela pretendia e chegou a anunciar.

Vítima de um câncer de mama, que já está curado, a parlamentar não teria ainda imunidade e saúde suficientes para enfrentar uma disputa por um cargo majoritário, que exige uma campanha mais intensa, com maior número de viagens e um corpo a corpo maior com os eleitores.

A informação foi dada nesta manhã de sexta-feira (15), em Rio Branco, por uma fonte ligada à deputada, a qual informou ainda que a palavra final sobre o assunto, se disputa ou não o Senado, será dada pela própria Jéssica Sales e que isso deve ocorrer por toda a semana que vem.

É que, nesta próxima semana, a deputada espera um laudo definitivo de seus médicos informando como realmente estão as suas taxas e se ela pode ou não enfrentar a campanha para o Senado.

“Vontade, ela tem. Os médicos é que ainda não recomendam”, disse a fonte. Neste caso, se não for liberada pelos médicos para a disputa ao Senado, Jéssica Sales se voltaria para a campanha em busca de um terceiro mandato de deputada federal.

“Se isso acontecer, vamos eleger entre dois a três deputados federais pelo MDB. Essa menina vem com um caminhão de votos do Juruá e isso nos garanteria eleger dois deputados e disputar a vaga de um terceiro”, disse o militante do MDB Ariosto Pires Miguéis, 85 anos, ex-deputado estadual de 1987 a 1989 e ainda fazendo campanha e política no Acre.

Segundo ele, caso Jéssica Sales dispute vaga na Câmara, seria eleita ela, o ex-governador e atual deputado federal Flaviano Melo e um possivelmente um terceiro candidato cujo nome o ex-parlamentar não se arrisca a dizer.