Jéssica Sales está curada do câncer; equipe médica confirma resultado da cirurgia

Por meio das redes sociais, a deputada federal Jéssica Sales anunciou a cura completa do câncer de mama, que vinha tratando há vários meses.

Sempre atualizando seu seguidores com as notícias da equipe médica, a própria Jéssica recebeu a ligação do médico com o resultado da cirurgia e foi correndo agradecer e levar a boa notícia para os amigos, familiares e todos fizeram a corrente do bem pela sua saúde.

“Hoje, é um dia muito especial pra mim. O que Deus já tinha me confirmado, se concretizou. Existe sim, um Deus fiel e maravilhoso. Basta crer. Gratidão a todos vocês que sempre estiveram nessa corrente comigo”, afirma na publicação.

Clique na imagem e confira vídeo: