Jesus Sérgio libera emenda de R$ 2 milhões para construção do complexo esportivo dos Bombeiros de Tarauacá e do novo quartel de Feijó

Visando melhorar a estrutura do Corpo de Bombeiro de Tarauacá e de Feijó, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares para a corporação.

O dinheiro já está na conta do governo do Acre para a construção do complexo esportivo dos Bombeiros de Tarauacá, que também poderá ser usado pela população. Em Feijó o Corpo de Bombeiros terá um novo quartel para melhorar seus serviços à população.

“Desde o ano passado, envio recursos para os Bombeiros de Tarauacá para construir um complexo esportivo e de lazer, que será para treinamentos da corporação e também para uso da população da cidade. Será uma obra que visa também beneficiar e incentivar a prática de esporte no nosso município. Além disso, enviei uma emenda para construção de um novo quartel dos Bombeiros em Feijó, atendendo uma demanda antiga da corporação”, afirmou o deputado Jesus Sérgio.