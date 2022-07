João Figueiredo comenta o que acha de Xuxa Meneghel e envia recado direto para a apresentadora: “Briga”

Genro de Xuxa, João Figueiredo utilizou sua conta em rede social para dizer o que pensa. O rapaz se mostrou exausto se mostrou cansado de ver tantas controvérsias no nosso país e pensa em morar fora.

Ao lado da Sasha na Itália, o artista não retornar para nosso país. “Briga na Zara, Luva de Pedreiro roubado”, disparou. “Povo enchendo o saco da minha amiga Priscilla [Alcântara], eleições chegando… estou pensando em nem voltar, vou cantar nas praças aqui da Itália mesmo”, explicou João Figueiredo, desse jeito.

Todavia, mais tarde, ele mudou de ideia. “Atualizações: não rolou, to voltando”, brincou ele. “Agora falando sério, li um pouco sobre o que aconteceu com o Luva, e cara. Que merda de ganância! Tem que ser MUITO mal caráter pra conseguir fazer oq o empresário fez com ele. Uma pena que ta CHEIO desses por ai…”, opinou.

João Figueiredo manda recado para Xuxa

Fora isso, ele também mandou um recado para Xuxa, sua sogra, devido ao aniversário da veterana. Ele iniciou elogiando a loira declarando que ela possui “o coração gigantesco”. Além disso, agradeceu por ela trata-lo “como um filho”. Por fim, ele se declarou: “Te amo”. Nos comentários, os fãs de João Figueiredo admiraram a boa relação com a sogra, que nem sempre é fácil.

Falando neles, Sasha disse seu desejo de ser mãe. “Quero muito ser mãe, mas não é o momento ainda. Acabamos de casar, vamos curtir um pouco o casamento”, relatou a famosa. Ela também falou que vão “esperar uns anos”, e disse que eles querem “ter três filhos, dentre eles algum adotado. Temos esse sonho de adotar uma criança”.