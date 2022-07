João Figueiredo não se cala e diz o que pensa de Xuxa; famoso desabafa: “Briga”

O famoso João Figueiredo, marido da Sasha, usou suas páginas recentemente para fazer um desabafo. Dessa forma, eu seu perfil no Twitter, o cantor se mostrou exausto das polêmicas do país nos últimos tempos.

Curtindo a Itália com a esposa, ele, que foi visto com o parceiro, declarou desejo de não voltar mais para cá. Desse jeito, ele desabafou. “Briga na Zara, Luva de Pedreiro roubado”, iniciou João Figueiredo.

“Povo enchendo o saco da minha amiga Priscilla [Alcântara], eleições chegando… estou pensando em nem voltar, vou cantar nas praças aqui da Itália mesmo”, comentou ele. Nos comentários da postagem, o público opinou. “Eu não voltaria kkk”, disse um. “Pode ficar aí mesmo”, comentou outro. “Privilégio de poucos”, declarou mais um fã.

Ainda sobre ele, João Figueiredo, além disso, recentemente mandou um recado para Xuxa, por conta do aniversário da apresentadora. “Seu coração é gigantesco, quem convive contigo é a prova disso. Obrigado por sempre cuidar de mim como um filho. Amo você”, declarou ele, dessa forma. Com isso, o público ficou surpreso com a amizade com a sogra. “Foi rápido a relação dos dois”, declarou uma.

João Figueiredo quer filhos

Por fim, sendo assim, outra coisa que empolga os fãs do casal são os filhos. Sasha, já deixou claro que quer ser mãe em breve. Todavia, atualmente, pontuou que pretende curtir seu casamento com o marido. “Quero muito ser mãe, mas não é o momento ainda. Acabamos de casar, vamos curtir um pouco o casamento”, explicou ela, revelando, em suma, a melhor situação com João Figueiredo.

“Vamos esperar uns anos ainda. Pensamos em ter três filhos, dentre eles algum adotado. Temos esse sonho de adotar uma criança”, finalizou, dessa forma, Sasha. Ele também já disse que quer ter filhos logo mais.