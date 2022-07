Jorge diz que disputa pelo Senado foi um pedido de Lula: “Difícil, mas de coração”

Em vídeo divulgado na manhã desta quinta-feira (28), Jorge Viana, pré-candidato a senador pelo Partido dos Trabalhadores no Acre (PT), divulgou um vídeo em que explica o motivo de sua decisão por disputar a única vaga para o Senado nas eleições deste ano.

Segundo ele, atende um apelo de Lula e sua decisão não foi fácil, “mas foi de coração e pensando no Acre”.

“Eu ouvi muita gente e muitos amigos, eu ouvi um amigo muito querido, amigo meu e do Acre, que é o presidente Lula. De segunda-feira pra cá, falei algumas vezes com ele, ainda hoje falei, e o presidente Lula pediu para eu ser candidato a senador. Disse que se voltar à Presidência da República, vai precisar de mim no Senado como uma ajuda do Acre na missão que tem de consertar o Brasil. Assim a gente vai poder ajudar muito mais o nosso Acre, a nossa terra e nosso povo. Essa convocação do presidente Lula também chegou ao PT, PV e PCdoB que daí resolveram encaminhar a minha pré-candidatura ao Senado”, justificou.

Jorge finaliza dizendo que os diálogos continuam e, sem citar o PSB ou Jenilson Leite, com quem mantinha diálogo até o final de semana, quer fechar uma chapa com governador, vice e “comigo para o Senado”.

A decisão da Federação Brasil da Esperança já havia sido divulgada por nota na noite de quarta (28).

Confira o vídeo de Jorge: