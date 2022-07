Jornalista Ailton Oliveira faz cirurgia no coração e se recupera na UTI: “Deus é fiel”, diz esposa

Foi considerada um sucesso a cirurgia do diretor de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Ailton Oliveira. A informação foi repassada pela jornalista Melissa Jares, esposa de Ailton, que acompanha todos os detalhes clínicos junto à equipe médica.

“Passando para avisar que deu tudo certo na cirurgia do Ailton. Deus é fiel com os seus e, mais uma vez, fez uma obra na vida do Ailton”, disse por meio das redes sociais aos colegas da imprensa.

Ailton está se recuperando da cirurgia na UTI e passará para o quarto em seguida. “Sairá do hospital de acordo com a evolução que tiver em seu quadro clínico. As orações agora são para a recuperação dele, que não será fácil porque é uma pessoa agitada demais”, ponderou Melissa.

“Agradeço demais. Meu marido tem muita sorte porque Deus o ama e o presenteou com amigos incríveis. Que nosso Pai te abençoe. Muito, muito obrigada”, finaliza mensagem.

O jornalista sofreu um infarto no mês passado e, por esse motivo, precisou se submeter a um cateterismo e angioplastia, além da cirurgia.