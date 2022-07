Jovem é vítima de derrubada e fica ferido por queda de árvore na zona rural de Rio Branco

O jovem trabalhador rural Jaqchelon Sebastião Aguiar, 22 anos, ficou ferido após ser atingido por uma árvore durante uma derrubada na manhã desta sexta-feira (15), no km 130 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segunda informações de familiares de Jaqchelon, o jovem estava trabalhando na área rural numa derrubada de árvores, quando uma delas acabou mudando de rota por estar presa em alguns cipós e acabou caindo em cima da vítima.

Amigos que estavam trabalhando com com o jovem socorreram o rapaz, o colocaram em uma rede e andaram por horas até encontrar uma caminhonete pelo ramal e pediram ajuda ao condutor, que levou a vítima e os amigos até o km 95, onde o grupo foi interceptado pela ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe do Samu deu os primeiros atendimentos e pediu apoio da ambulância de suporte avançado, que foi até o local e estabilizou a situação Jaqchelon, que teve um afundamento de crânio e um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave. A vítima chegou entubada, porém com quadro clínico gravíssimo