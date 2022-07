Jovem morre por inflamação causada por piercing, em MS

— Foram feitos vários exames e aí o médico descobriu, segundo o que eles passaram para o meu genro, que teria sido por causa do piercing que ela estava usando. Ela teve uma infecção por causa do piercing. Essa infecção foi parar na corrente sanguínea e da rede sanguínea ela se alojou no cérebro. E afetou 37% do cérebro dela — disse.

Andressa havia colocado o acessório há dois meses. Maria não sabe se a filha foi a um local apropriado para fazer esse tipo de procedimento:

— Não sei se foi colado em algum lugar especializado. Ela não comentou nada comigo se a pessoa era um profissional. Ela só me disse que tinha pago R$ 60 para colocar com a moça.