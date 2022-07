Jovem provoca terror ao se vestir de ‘palhaço assassino’ e sair andando pelas ruas; veja vídeo

“Começou a circular o vídeo de um indivíduo vestido de palhaço, aterrorizando a cidade de Miranda. Moradores ficaram assustados, movimentando a cidade toda. Após diligências conseguimos identificar o autor e a roupa. O jovem disse que queria postar um vídeo em uma rede social com amigos de brincadeira”, disse.

Na cidade de Pison, no estado do Alabama, nos Estados Unidos ocorreu um caso parecido no início de julho. Uma criança de 5 anos fantasiada do boneco Chucky, personagem do filme de terror Brinquedo Assassino, de 1988, provocou medo nos moradores ao andar pelas ruas do bairro onde mora. Registros em vídeo e fotos feitos foram publicados na internet e viralizaram nas redes sociais.