Juliana Peña para Amanda Nunes: “Veremos quais são os ovários maiores”

Neste sábado (30/7) acontecerá, em Dallas-EUA, a revanche entre Amanda Nunes e Julianna Peña pelo cinturão peso-galo, a principal atração do UFC 277.

Sete meses depois de ser destronada na categoria até 61,2kg, Amanda Nunes chega com sede de vingança em novo confronto com a norte-americana Juliana Peña.

“Vou recuperar o título. Perder o trono não é algo que me deixa para baixo ou triste. Apenas me motivou acendeu uma chama. Sempre precisei disso, desse tipo de incentivo. O que Julianna trouxe era o desafio que eu precisava. Por muito tempo, eu fiquei sem desafios. Agora, finalmente, estou na posição que eu gosto. Gosto de me sentir encurralada. São os momentos que mais aprecio”, garantiu Amanda.

Juliana Peña, no melhor estilo provocador, disse esta semana: “Amanda e eu somos as melhores lutadoras do mundo. Veremos quais são os ovários maiores e estou disposta a apostar que são os meus”.

O canal do Super Lutas no Youtube entrevistou cinco lutadoras brasileiras que opinam sobre a melhor estratégia para Amanda Nunes reconquistar o cinturão. Anotei trechos a seguir: