Junior Lima fala sobre ser gay, expõe sexualidade e abre o jogo com Xororó: “Ser pai não é só colocar filho”

Em suma, o irmão de Sandy, Junior Lima, sempre foi alvo de polêmicas, principalmente quando era dupla da irmã. Isso porque, muitos acreditam que o músico é gay. Contudo, vale lembrar que o rapaz é casado com uma mulher.

Sendo assim, o cantor sempre teve sua sexualidade exposta desde muito jovem. Para quem não se lembra, Sandy e Junior formaram uma das duplas mais famosas do país. Os irmãos começaram jovens, assim, ficavam de olho na vida pessoal deles.

Vale lembrar que Junior Lima teve um romance com Antonela Avellaneda, que é ex-BBB. Em um podcast, a moça fez questão de expor o quanto ele é um bom marido. Ademais, comentou que não se importava com o especulações sobre a sexualidade do rapaz.

“Ele beija bem. Era bom (na cama), tinha química”, comentou a moça. Além disso, ela detalhou o romance deles, segundo a ex-bbb, Junior morava sozinho na época que viveram um romance. “Foi uma fase diferente, ele estava se libertando”, comentou.

Além disso, sobre sua sexualidade, o cantor fez questão de esclarecer alguns pontos. “Me chamavam de gay quando eu era mais moleque. Por causa daquela música Vai Ter que Rebolar. Eu era criança. Hello?”, comentou indignado.

“Nunca tive problema em provar para ninguém que eu era macho. Quando falei que eu não era mais virgem, pararam de falar”, disparou o filho de Xororó. Hoje em dia Junior Lima é casado com Mônica Benini e tem dois filhos.

Junior Lima desabafa sobre seu pai, Xororó

Em resumo, o cantor fez questão de deixar claro que o apoio do seu pai foi fundamental para sua carreira. Além disso, recentemente, Junior fez uma campanha onde falou do veterano do sertanejo.

“Ele me ensinou o que ele tinha de mais precioso, que ele tinha de mais especial, que é a música. Devo muito a ele. É nosso vínculo. Se deixar a gente só fala disso”, comentou o irmão de Sandy Leah.

Além disso, ele deixou claro que ser pai não é só colocar filho no mundo, mas colocar todo seu amor na vida de um filho.