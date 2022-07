Justiça cancela eleições de pescadores em Sena por conta de interferência política

A votação para a escolha do novo presidente da Colônia dos pescadores de Sena Madureira, marcada para ocorrer neste sábado (23), foi cancelada pela justiça, através de uma decisão do juiz do trabalho, Eduardo Galarça.

De acordo com informações, dois candidatos teriam entrado com uma ação pleiteando o cancelamento, argumentando que o processo eleitoral estaria sendo conduzido pelo atual presidente Valdir Martins que é candidato a reeleição.

Muitos pescadores que residem em seringais distantes de Sena Madureira ficaram inconformados com a decisão em cima da hora. Eles alegam que tiveram gastos para se deslocar até a zona urbana e, diante da decisão da justiça, acabaram perdendo a viagem.

Ao proferir a decisão, o juiz determinou o afastamento da atual diretoria bem como pediu a inelegibilidade dos mesmos.

Na manhã deste sábado (23), dezenas de pescadores se fizeram presentes no auditório da Colônia dos pescadores de Sena, mas a votação não aconteceu.

Os pescadores reclamam também da interferência política na Eleição. Um deles, em áudio que circula em grupos de watsapp, afirma que o prefeito Mazinho Serafim ofereceu advogado para um dos candidatos que tem seu apoio.

Dois dos quatro candidatos falaram a respeito da situação: O atual presidente Valdir Martins e Antônio Rufino.