Kit parabólica: confira quem tem direito ao novo benefício do governo

Brasília foi a primeira cidade brasileira a receber a tecnologia 5G. O novo sinal de internet tem ocupado a frequência de sinal que é usada pelas antenas parabólicas. Diante disso, o Governo Federal começou a distribuir um kit parabólica e instalações gratuitas do mesmo em algumas regiões.

A entrega dos chamados “kit parabólica” começou a ser feita para as famílias de baixa renda. Mais de 1,5 mil moradores de Porto Alegre, por exemplo, já estão tendo acesso ao benefício. Para também ser contemplado, basta fazer parte de algum dos programas do governo e ter uma inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Kit Parabólica

Esse kit parabólica foi criado para evitar interferências com a chegada da tecnologia 5G ao país. Entre os problemas que podem vir a acontecer, estão o congelamento de imagem, o chuvisco ou até mesmo a falta total de sinal.

