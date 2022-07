Ladrão rouba carro de padre, acha R$ 23 mil e distribui dinheiro na rua

O religioso conta que estava na cidade pernambucana porque precisou buscar atendimento médico após passar mal enquanto viajava. “Fui para um retiro de padres na segunda e o percurso era por Caruaru. Chegando lá, jantei, pernoitei, e nesse intervalo, passei mal. Fui direto para o hospital pra ver o que era”, contou o padre.

“Quando eu estava estacionando o carro [no hospital], esse indivíduo me pediu que eu levasse ele no centro. É nítido que este estava totalmente drogado, e com uma arma na cintura, não sei se de fogo ou branca”, completou ele, que conta ter então corrido para dentro do hospital, sem conseguir impedir o roubo do veículo.

De posse da Fiat Toro da igreja, o ladrão, identificado como Evandro Gabriel Santana, de 24 anos, achou os R$ 23 mil que seriam usados para pagar contas da igreja e camisetas de uma peregrinação promovida pela paróquia, e passou a distribuir aleatoriamente para pessoas na rua.