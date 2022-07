Luan Santana, após escândalo gay, surge em foto sem roupa e parte íntima escapa

Neste sábado (2), Luan Santana veio às redes sociais para comemorar o grande sucesso que alcançou nos últimos dias. Em resumo três de suas músicas estão no topo da parada de sucesso do Spotify. Portanto, levando a celebração ao máximo, o cantor compartilhou um clique exibindo seu corpo de dar inveja. Através do Instagram, Luan Santana publicou a foto onde aparece sem a roupa debaixo no chuveiro, enquanto se refresca em um banho.

“Fechando os olhos, agradeço a Deus por todas as bençãos 🙏🏼 o ÚNICO CANTOR BRASILEIRO COM 3 CANÇÕES NO TOP 50 do @spotifybrasil ! isso tudo graças a vcs!”, escreveu Luan Santana, na legenda da imagem.

Em seguida, é claro que os fãs não deixaram passar nenhum detalhe. Desse modo, os admiradores exaltaram a boa forma do ídolo e deixaram seus comentários. “A água do seu chuveiro deve ter acabado de tanto que eu te sequei nessa foto”, “Que homem lindo é esse?”, PORRA CARALHO GOSTOSO”, “Tem um número de uma costureira aí? Porque quando vi essa foto perdi a linha”, disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana enfrenta escândalo gay

Além disso, vale lembrar a vez em que Luan Santana deixou sua vida íntima aberta durante o TV Fama. Ele negou os boatos de ser gay e confessou que já se incomodou com isso, apesar de não levar como ofensa.

“Surgiam comentários, mentiras. E eu chegava em casa passando mal. Falaram muita maldade de mim. Eu me incomodei tanto com os boatos de que eu seria homossexual que comecei a me questionar se me sentava de um jeito muito afetado, sei lá”, disse ele.

No entanto, vale ressaltar que Luan nunca foi visto com homens. O cantor terminou um noivado de 12 anos com Jade Magalhães e atualmente namora outra mulher. Portanto, os boatos, provavelmente, não passam de rumores sobre a vida do artista.