Luciano Szafir, após batalha pela vida, recebe grave diagnóstico e família se desespera: “Pode não suportar”

Luciano Szafir foi diagnosticado com Covid-19 pela terceira vez. De acordo com a coluna EM OFF, o ator recebeu o resultado do teste positivo, após ir sozinho à Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Além disso, após os internautas verem a notícia sobre o ator, um comentou dizendo: “Ele pode não suportar”, disse ele preocupado. Ainda segundo a publicação, o pai de Sasha, no entanto, não ficou na clínica mesmo depois de receber o resultado. Desse modo, vale lembrar que em julho de 2021, na segunda infecção, Luciano já havia testado positivo para o coronavírus e chegou a ficar 32 dias internado, com complicações. Na época, Szafir ficou na UTI e precisou passar por uma cirurgia de emergência no intestino. Atualmente, Luciano Szafir usa uma bolsa de estomia devido o procedimento. Depois de passar por um ano muito difícil em sua vida, o ator agradece por muitas coisas em sua vida. Desse modo, durante uma entrevista ao Gshow, ele abriu o coração sobre o momento extremamente ruim de sua vida. “Quando você passa por uma experiência como a que eu passei, que muita gente passou e, infelizmente, muitos ficaram, você muda”, assim, falou ele no início. Todavia, o ex de Xuxa segue vendo a vida com certo otimismo. LUCIANO SZAFIR FICA ENTRE A VIDA E MORTE APÓS PEGAR COVID-19 “Eu sempre tive muita fé. Nunca fui religioso, mas sempre acreditei em Deus e dei muito valor à minha vida. Aprendi que o dia mais importante é o hoje, e que a vida é um sopro. Então, a gratidão, a humildade, tudo isso vem quando você passa por um momento desse. Sou grato!”, disse Szafir. Não é segredo para ninguém, que Luciano Szafir já havia contraído o coronavírus por duas vezes. Contudo, na primeira, ele se sentiu bem, e ficou apenas isolado em casa de quarentena. Porém, na segunda vez o ator ficou entre a vida e a morte. Mas, mesmo assim, ele consegue enxergar isso com bons olhos.