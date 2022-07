Luísa Sonza quebra acordo ao desistir de show e é processada

Nesta segunda-feira (11), a produção da festa Nigh Sensation, que acontece em Santo Angêlo, no Rio Grande do Sul, informou que Luisa Sonza desistiu da apresentação que faria no evento. Por isso, a equipe levará a questão para a justiça, já que a artista havia fechado um acordo com eles e até uma data já tinha sido marcada para o show.

“Uma vez que a proposta para o show havia sido ACEITA por parte dos representantes da Luisa Sonza, a mudança repentina de atitude da produção da cantora acarreta perdas morais e materiais irreparáveis para a Night Sensation, que, após tentar de boa-fé resolver o conflito extrajudicialmente, optou por levar a situação para a justiça”, explica o informe nas redes sociais.

O texto afirma que a equipe do evento solicita “que seja deferida a ordem de manutenção do contrato e a obrigação de fazer da artista e sua produção no sentido de cumprir o contatro da forma já negociada”.