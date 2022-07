Luiz Bacci, sempre sigiloso, expõe intimidade e se assume de vez após boatos

Luiz Bacci, há pouco tempo, pegou o público de surpresa. Em resumo, os telespectadores ficaram impressionados ao não vê-lo aparecer no programa. Inclusive, Bacci desaba com morte de apresentador da Record e cai no choro.

Desse modo, foi Eleandro Passaia, do Balanço Geral Manhã, quem o substituiu no comando do noticiário nacional e na versão de SP também.

Portanto, o jornalista não revelou ao público a respeito da ausência na TV. No entanto, de acordo com o próprio comunicador nas redes sociais, a razão foi sua viagem para Dubai, de última hora e a trabalho.