Mãe de gêmeos entra em trabalho de parto e um dos bebês nasce em viatura dos bombeiros

Mateus felipe e Carlos José chegaram ao mundo na madrugada deste sábado (2), por volta das 3h20, quando os bombeiros foram acionados para atender uma grávida que estava em trabalho de parto dentro da sua residência.

No local, a gestante informou se tratar de filhos gêmeos e estar de 7 meses. Ao ser identificado que a bolsa estava rompida, a jovem foi colocada dentro da viatura e encaminhada para o hospital, porém durante o transporte houve a coroação (apontamento do bebê).

O primeiro menino nasceu próximo ao estacionamento da Santa Casa e o segundo no interior do Pronto Socorro, também com auxilio da equipe. A mãe e os bebês passam bem.