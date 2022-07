Mãe de Zé Felipe pede desculpas a Pabllo Vittar; entenda

Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, se viu no meio de uma grande polêmica após responder um questionamento de um internauta nas redes sociais.

Tudo começou quando Pabllo Vittar fez um desabafo para contestar o fato do YouTube ter restringido sua música, ‘Bandida’, em parceria com Pocah, em novembro de 2020. Segundo a artista, a plataforma exigiu a mudança do nome do hit para que poder liberá-la.

Em contrapartida, Zé Felipe lançou recentemente a música ‘Bandido’, e não precisou fazer nenhuma alteração, já que o YouTube aceitou o nome. Ao ver a situação, a cantora questionou.

“Zé Felipe acabou de lançar uma música chamada ‘Bandido’. A música é legal, mas o YouTube não restringiu ele. Está escrito lá ‘Bandido’, com todas as letras. Eu só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância. Já que as diretrizes do YouTube são iguais pra todos, por que comigo sempre é assim? É só um desabafo mesmo. Às vezes, fica parecendo que as pessoas estão pegando no nosso pé, mas isso só dá mais força pra gente conseguir fazer nossos trabalhos. Isso me entristece muito”, afirmou.

Alfinetada e pedido de desculpas

Após o desabafo de Pabllo Vittar, alguns internautas quiseram saber a opinião de Poliana sobre a situação. “O que acha do pronunciamento da Pabllo Vittar sobre a música bandido?”, quis saber um seguidor.

No Stories do Instagram, ela respondeu: “Por admiração ou por inveja, alguém sempre terá algo a dizer sobre você. Em qualquer dos casos, continua fazendo seus planos acontecerem enquanto eles falam”, escreveu.

Os fãs da cantora não gostaram nada do comentário da mãe de Zé Felipe, e começaram a criticá-la, deixando claro que Pabllo criticou a plataforma, e não a música do sertanejo. Com toda a repercussão, Poliana voltou às redes sociais e pediu desculpas para a cantora e afirmou que “faltou interpretação” de sua parte.

“Eu estou com o coração super angustiado, por isso estou passando aqui. Eu acabei respondendo uma pergunta e acho que faltou muita interpretação de texto da minha parte. Estou aqui humildemente para pedir desculpas. Quero falar que minha intenção jamais é ofender ninguém. Ainda mais alguém que eu gosto como a Pabllo Vittar. Eu curto suas músicas, seu jeito de ser e quem realmente você é”, afirmou.

A mãe de Zé ainda afirmou que segue aprendendo com os erros que comete. “Todos nós somos passíveis de erros. Enquanto estamos em constante evolução e aprendizado. Então, quem se sentiu ofendido com a minha resposta, vocês me desculpem. Mas a minha intenção não foi essa”, completou.