Mãe desmaia ao ver filho dando entrada no PS após ser ferido pelo próprio irmão durante bebedeira; VÍDEO

Denilson da Costa Menezes, 25 anos, foi ferido com um golpe de gargalo de garrafa, no início da tarde deste domingo (31). O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Juricaba no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O acusado de tentar matar o rapaz foi o próprio irmão dele, Eduardo Costa Menezes, 18 anos, que foi preso em flagrante no local da ocorrência.

Segundo informações da polícia, Denilson e Eduardo estariam participando de uma bebedeira na residência da própria família, com a presença do pai deles e de outros irmãos menores, quando houve uma discussão entre a vítima e o autor.

Com os ânimos mais exaltados, Eduardo pegou uma garrafa de vidro quebrada e utilizou o gargalo para desferir um golpe em Denilson, que foi atingido no abdômen. Após a ação, o acusado permaneceu no local, aguardando a chegada da polícia e do socorro médico. O pai da vítima e do autor do crime que estava bebendo com os filhos saiu correndo do local por medo da mãe dos jovens ver a situação e culpá-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Denilson, que teve o quadro estabilizado e foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local e rapidamente conseguiram identificar Eduardo, que ainda se encontrava na residência e não quis fugir do flagrante. Diante dos fatos, Eduardo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio.

No pronto-socorro de Rio Branco, a mãe da vítima e do autor chegou no momento que Denilson estava sendo retirado da ambulância de suporte avançado e acabou desmaiando. Ela teve de ser amparado pelos profissionais da saúde e também recebeu atendimento médico.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).