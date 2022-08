Maioria dos visitantes da Expoacre apresentou comprovante vacinal para entrada no evento

Em virtude do recente aumento dos casos de covid-19 registrados no Acre, para entrada e permanência na maior feira de exposições realizada pelo Estado, é necessária a apresentação do comprovante vacinal com pelo menos duas doses da vacina contra a doença. A fiscalização é feita nos três portões de acesso ao parque, com acompanhamento de equipes da Vigilância Sanitária Estadual.

O evento começou neste sábado, 30, abrindo a programação com a tradicional cavalgada, exposição dos estantes, setores da gastronomia, negócios e entretenimento, às 18h. A programação segue até o próximo domingo, 7, com o show do cantor Wesley Safadão.

Segundo o chefe da divisão de vigilância sanitária, José Ribamar Queiroz, a maioria dos participantes não teve problemas para o acesso à feira. “Das centenas de visitas que recebemos nesta primeira noite, a maioria estava com o comprovante vacinal e doses em dia. Já outras, em média 200 pessoas, foram barradas e voltaram depois com o teste de covid para poder entrar. Nosso objetivo é garantir a segurança do evento, evitar a contaminação das pessoas e o consequente aumento de casos da covid-19”, explicou Ribamar.

O chefe da vigilância também explicou sobre a falha na montagem de uma das barreiras de vigilância logo no portão principal de acesso ao evento. “Tivemos um contratempo no portão principal e a barreira foi normalizada por volta das 10h. Já nos portões laterais, a fiscalização foi realizada normalmente. A partir deste domingo, todas as barreiras estarão em perfeito funcionamento”, garantiu.