Mais de 30 detentos fazem motim no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul

Na última terça-feira (5) em Cruzeiro do Sul, detentos do presídio Manoel Neri da Silva organizaram um motim, em reivindicação a melhorias.

De acordo com o diretor do presídio, Elvis Barros, cerca de 30 presos de algumas celas participaram do motim.

“Graças a Deus o efetivo que temos na unidade deu para conter. Nós estamos aqui para manter a ordem e a disciplina dentro do presídio. Não tivemos nenhum dano maior, nenhum problema de lesão com presos, ninguém encaminhado ao hospital como foi vinculado, graças a Deus foi tudo contornado dentro da normalidade”, explicou o diretor.

Ainda segundo o diretor, o IAPEN, assim como o governo do Estado e Polícia Penal, estão fazendo sempre o possível para atender as necessidades e as demandas nos presídios.

“O questionamento é normal para quem está encarcerado, quem está preso quer sempre melhorias, porém, a gente só pode dar aquilo que está dentro da LEP, lei de execução penal. Eu considero que estamos atendendo a contento as necessidades dos presos”, pontuou o diretor.

Por fim, o diretor da unidade prisional afirmou que vem ouvindo as reivindicações por parte dos detentos, assim como de seus familiares e repassando tudo aos superiores.