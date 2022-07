Mais de 45% da população do Acre vive em situação de pobreza, aponta estudo da FGV

Um estudo divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV Social) nesta quarta-feira (30) mostra que o Acre é um dos 14 Estados onde o percentual da população na pobreza ultrapassa os 40%.

Segundo o estudo, 45,53% dos acreanos estão em situação de pobreza. Para este, foram considerados pobres aqueles que vivem com menos de R$ 497 per capita por mês, mais alto, por exemplo, do que o valor considerado pelo Auxílio Brasil, em que pobre é quem vive com menos de R$ 210.

A FGV apontou que quase 10 milhões de brasileiros passaram a viver em situação de pobreza de 2019 a 2021. É quase toda a população de Portugal.

A menor taxa de pobreza no país em 2021 – assim como já tinha ocorrido entre 2012 e 2020 – é de Santa Catarina, com 10,16% da população vivendo com menos de R$ 497 por mês, seguido do Rio Grande do Sul (13,53%) e Distrito Federal (15,70%).