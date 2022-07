Mais de 50 empresas estarão no Espaço Indústria na Expoacre; Energia solar é destaque

Mais de 50 empresas industriais deverão compor o Espaço Indústria na Expoacre 2022. O credenciamento ainda está aberto, mas a Federação das Indústrias do Acre (Fieac) informa que a lotação está quase completa. Um dos destaques desta edição é a procura por parte de empresas do ramo de energia fotovoltaica.

O presidente da Fieac em exercício, João Paulo Pereira, está entusiasmado com os preparativos para a Expoacre. “Estamos fazendo, juntamente com o Governo do Estado e Sebrae, uma reforma total do espaço destinado às indústrias. Teremos em torno de 50 empresas industriais de vários seguimentos”, explicou.

O assessor de Relações Institucionais do Sistema Fieac, Mozani Mariano de Almeida, disse que a procura tem sido satisfatória. “O que tem chamado mais atenção é a grande quantidade das empresas do ramo de energia fotovoltaica interessadas em participar. É um ramo que tem crescido muito no Acre, mas estaremos lá apoiando todas as iniciativas.

Confira ramos das empresas que já confirmaram presença no Espaço Indústria:

Moveleiro

Frigorifico

Construção Civil

Alimentos

Panificação

Gráfico

Cerâmica

Mineral não metálico

Sorveteiro

Confecção

Nutrição Animal

Terraplanagem

Refrigeração

Madeireiro

Energia Solar

Stands institucionais:

Fieac, Sesi, Senai, IEL, Fórum de Desenvolvimento e Secretaria de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia.

Para se credenciar:

Manter contato com a Fieac: (68) 99973-0124 (Nayara)