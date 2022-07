Mais do que um carro: saiba quanto Jade Picon tem em bolsas no closet

A mais nova mansão de Jade Picon está situada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a ex-BBB resolveu ostentar sua nova aquisição no Instagram e impressionou os fãs ao expor o seu closet nas redes sociais. O que mais chamou atenção dos internautas foi a quantidade de roupas e acessórios que a influenciadora possui, entre eles, uma lista invejável de bolsas de grife. Atenta ao movimento da web, a coluna LeoDias resolveu apurar quanto, em média, custa uma prateleira de bolsas no closet de Jade Picon e pasmem: com esse valor dá para comprar um carro!

Foram mostradas pela famosa uma bolsa branca Yves Saint Laurent que custa R$ 14.580, uma Dionysus Gucci preta que custa em média R$ 20.100, uma bolsa Multi Pochete Louis Vuitton de R$ 14.100, outra bolsa mini Balenciaga rosa de R$ 19 mil, uma bolsa floral off white que custa em torno de R$ 12 mil e uma Valentino de nada mais nada menos que R$ 23.800. Com apenas estes seis itens do closet, Jade Picon tem R$ 103.580 em bolsas! Vale lembrar que a coluna chegou neste valor apurando apenas as imagens que conseguimos identificar através do vídeo postado por ela. No mesmo, é possível ver que a famosa tem outros artigos de luxo mas, infelizmente, não foi possível descobrir quais eram os modelos. A irmã de Leo Picon morava em São Paulo, mas com a sua contratação para estrear como atriz em Travessia (a nova novela das 21h da Globo), ela precisou se mudar para o estado onde ficam os Estúdios Globo atualmente. CLIQUE AQUI para ver o vídeo.