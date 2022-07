Major preso com 70 quilos de cocaína na BR-364 vai a julgamento

O major da reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC), Moisés da Silva Araújo, preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) numa barreira policial na BR-364, 7, na região do Juruá, vai a julgamento nos próximos dias e deve ser expulso da corporação. O militar é acusado de servir como segurança para traficantes de drogas. No ato de sua prisão, havia com ele e o motorista do carro em que a droga era transportada, mais de 70 quilos de cocaína.

Antes de ir para a reserva remunerada da Polícia Militar, o major já respondia a dois processos – um por violência doméstica contra companheira e a sogra e o segundo por importunação e assédio sexual a uma adolescente, filha da mulher com a qual ele vivia.

Sua prisão em flagrante ocorreu há 42 dias. A informação de seu julgamento está publicada no diário oficial do estado (DOE) desta quarta-feira (27).

Ele vai enfrentar o Conselho de Justificação da PMAC, órgão da Auditoria Militar, que avalia as condutas dos militares da ativa e da reserva. A sentença deste julgamento deverá ser a conclusão de “incapacidade presumível” de permanência na inatividade e violação do Código Penal Militar.