Maju Coutinho, após áudio vazado, recebe notícia no ponto e corta Poliana ao vivo no Fantástico

Na última edição do Fantástico, que foi ao ar no dia 26, Maju Coutinho e Poliana Abritta viveram um momento confuso na Globo. Em resumo, Maju, que escancara de vez casamento e expõe relação com âncora da Globo, precisou pedir desculpas ao vivo para o público.

Desse modo, tudo teve início durante uma reportagem do jornalista Maurício Ferraz, que abordava o Festival de São João, acontecendo na cidade de Campina Grande, na Paraíba.

Portanto, vale ressaltar que os dois estados ficam na região nordeste do país e são referências na celebração dessa data. Porém, a gafe deu o que falar e revoltou os telespectadores que usaram o Twitter para reagir e protestar. De acordo com os internautas, o descuido foi um descaso com o nordeste.

Sendo assim, rapidamente Maju Coutinho recebeu a informação sobre o erro em se ponto eletrônico e já tratou de corrigir a informação, antes que Poliana Abritta desse sequência. Ela deixou claro que Campina Grande era um município da Paraíba e pediu desculpas pela falha na edição.

Contudo, o pedido de Maju não foi o suficiente para acalmar o público. Em suma, eles continuaram fazendo os protestos na rede social contra o acontecido. “Vergonha alheia”, “Vcs realmente não sabem nada do nordeste!”. “Erro imperdoável!”, foram alguns dos xingamentos.

Fantástico já apresentou falhas técnicas recentemente

Entretanto, essa não é a primeira vez que um erro do Fantástico dá o que falar. Há algumas semanas, o programa enfrentou uma falha técnica quando o áudio de Maju Coutinho e Poliana Abritta veio a vazar.

No momento, Maju havia acabado de narrar as parciais de uma pesquisa eleitoral quando Poliana pediu: “Preciso pegar o papel, amor”. Após essa fala, a imagem voltou aos estúdios e a apresentadora seguiu normal.

Porém, a entonação do áudio deu o que falar, já que o público acreditou se tratar de um deboche, por fim.