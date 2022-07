Manchester United aceita negociar Cristiano Ronaldo

O Manchester United decidiu aceitar negociar Cristiano Ronaldo que, semana passada, declarou que desejava deixar o clube para jogar a Champions League. Outro fator para a insatisfação do português é o incomodo com a falta de reforços.

A decisão do clube tem o aval de Eric Ten Hag , novo treinador, e o clube inglês aceita negociar o camisa 7 por 15 milhões de euros (R$ 83 milhões), segundo o jornalista Bruno Andrade, do UOL. Vale lembrar que o contrato de Cristiano com o United é válido até junho de 2023.

Cristiano Ronaldo recebe cerca de 31 milhões de euros (R$ 174 milhões) por temporada no Manchester United. Por não ter se classificado para a Champions League de 2022/23, jornais ingleses afirmaram que o clube estuda um corte salarial de 25%.

Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial para o craque português, porém, o The Athletic havia informado que o Chelsea tem interesse na contratação de CR7. Inclusive, Todd Boehly, novo dono do Chelsea, teve um encontro com Jorge Mendes, empresário de Cristiano, e um dos assuntos foi a possível chegada do jogador ao Chelsea.

Além de Cristiano, os Blues também sondam Neymar, mas o alto salário do brasileiro distancia o negócio já que o camisa 10 do PSG não irá mudar de time por menos, segundo fontes dos bastidores. Nome de Cristiano é o preferido pois o camisa 7 é mais flexível em relação aos ganhos pois o desejo do português é jogar a Champions League.

De qualquer forma, como possui um dos quatros maiores salários do mundo, os Blues entendem que não conseguiriam contratar o jogador por menos de 31 milhões de euros (R$ 174 milhões), valor recebido no Manchester United.