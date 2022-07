Márcia Abreu: Sandra Ruiz comemora 50 anos com festa na Chácara Modelo em Rio Branco

B-DAY 5.0

Sandra Ruiz completou seus 5.0 anos e a data foi comemorada com muita animação com uma sunset reunindo a família e amigos no sábado na Chácara Modelo, celebrando a vida.

*Os convidados curtiram a sunset ao som de Gil Espindola, Dito Bruzugu e Paulo Herverton, em espaços temático de olho grego, lindamente decorado por Laura Jordão com muito glamour, alegria e amor que culminou com jantar sensacional, buffet Silvia Montenegro com destaque para a ilha de frios e antepastos e a do jantar, lounge&drinks, e muito mais.

*Sandrinha ao lado do maridão Júnior Edmilson e dos filhos Natália e Henrique eram o retrato da felicidade, desfrutando momentos de pura emoção com os convivas. Lindo!! Uma festa inesquecível. Confiram alguns registros:

TRUSS DAY

Nesta terça, 28 e quarta, 29, CEO as Jorge Cosméticos, Joelma Severo, promoveu uma maravilhosa “Experiência Truss”.

*Foram dias de beleza, brunch’s, coquetéis que contou com a presença de clientes, que realizaram o sensorial em seus cabelos, que consiste em um DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO & FINALIZAÇÃO com produtos da marca Truss, de tecnologia high-tech, fragrâncias nobres com resultados desde a primeira aplicação.

*E o resultado!?!? cabelos incrivelmente maravilhosos, que só quem usa Truss, entende! Confiram quem esteve por lá!

PARABÉNS KAYK

Parabéns ao tean Kayk Amorim que representando o Brasil/Acre levou a faixa de Mister Tean Mundial. Tuuuuuudo!