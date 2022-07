A pré-candidata a vice na chapa do atual governador Gladson Cameli, Marcia Bittar se converteu ao protestantismo nesta quinta-feira (21).

Marcia foi batizada nas águas pela pastora Eliana Vitalina, da Igreja Pentecostal Restauração. O evento aconteceu no Balneário Quinoá, na BR-364, por volta das 11h30.

“Hoje é um dia de felicidade. Estou aqui com minhas amigas pastoras e é o dia do meu batismo. Morro para o mundo e nasço para Deus. Vou dividir minha benção com todos vocês”, disse a vice-presidente do Partido Liberal (PL).

Marcia foi católica por muitos anos e tem como slogan de sua pré-campanha a máxima “Deus acima de tudo”, usada também pelo presidente Jair Bolsonaro.