Marcio Bittar: “Oficialmente tenho que continuar acreditando na palavra do Gladson”

A avalanche de informações surgidas no Acre na tarde deste sábado (16) dando conta de que, apesar de declarações e comportamento anteriores, o governador Gladson Cameli (PP) iria rejeitar a indicação da professora Márcia Bittar (PL) como sua candidata a vice na disputa pela reeleição, não está preocupando o principal articulador da chapa.

O senador licenciado Márcio Bittar, presidente regional do União Brasil e articulador da candidatura de Márcia Bittar inicialmente para o Senado da República, disse, com exclusividade ao ContilNet, que oficialmente tem que continuar acreditando na palavra do governador.

Bittar não quis comentar o noticiário e em redes sociais dando conta de que o governador Gladson Cameli disporia de pesquisas de opinião publica apontando que a indicação de Márcia Bittar em sua chapa o tira da liderança na disputa pelo Governo.

“Fofocas cansam. Mas oficialmente não tenho motivos para não acreditar na palavra do gvoernador”, acrescentou.

Márcio Bittar lembrou que Márcia Bittar foi inicialmente indicada para ser candidata a senadora e que a ideia de tê-la vomo candidata a vice, para fortalecer a chapa majoritária, foi do próprio Gladson Cameli.

“Eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto, a não ser que acredito nas palavras do governador”, disse o senador. “Não quero comentar esse monte de fofoca”, acrescentou.