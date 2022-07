Marcio diz que Gladson está pavimentando caminho para Jorge Viana voltar ao Governo

O senador licenciado, Márcio Bittar, já deixou claro que não concorda com a postura adotada por Gladson, tanto em relação à indecisão sobre o vice, quanto ao fato não apoiar uma candidatura única ao senado, em entrevista concedida à TV Gazeta, nesta quinta-feira (28).

De acordo com Bittar, o que está por trás disso, de acordo com uma fonte que ele não quis citar o nome, é que tem gente do governo que quer uma situação de conformidade para se posicionar de qualquer um dos lados. “Um vice que possa concordar em ir para direita ou para esquerda”, explicou.

O senador licenciado aproveitou para destacar que respeita seus adversários. “Jorge é o meu adversário, ele representa um modelo que para mim arrebentou o estado. O que eu puder fazer para que nós possamos eleger um senador do nosso lado, que não seja do PT, eu vou fazer”, disse.

“O caminho de flertar com dois, três candidatos a senado, esse é caminho da derrota”, finalizou se referindo à estratégia adotada pela base de apoio ao atual governador.