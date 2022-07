Marcus Alexandre descarta disputa majoritária neste ano: “Focado na pré-campanha para deputado”

Olho do furacão

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), que até pouco tempo atrás vinha fazendo uma pré-campanha ‘tranquila’ na disputa por uma vaga na Aleac, teve seu nome colocado no olho do furacão, na semana passada, quando o ex-senador Jorge Viana (PT) deu a entender que o ex-prefeito poderia entrar junto com ele na disputa majoritária.

Repeteco

Jorge ensaia um repeteco das eleições 2018, quando ele disputou o Senado e Marcus o Governo. Naquela ocasião, ambos saíram derrotados nas urnas. Não só eles, mas o próprio PT, na época, sofreu uma verdadeira ‘devassa’, uma derrota histórica e acachapante.

Descartou

Questionei o prefeito sobre como ele tem visto seu nome envolvido em mais uma disputa majoritária e ele descartou a possibilidade. Pelo menos por enquanto. “Agradeço a lembrança do meu nome, mas estou focado na pré-campanha para deputado estadual”, disse à coluna.

Nuvem

Como política é como nuvem, o que se diz hoje, pode tomar outra forma amanhã.

Barbárie

No último fim de semana, o assunto que tomou conta do noticiário político e policial foi o assassinato de um dirigente petista em Foz do Iguaçu (PR), que fazia uma festa de aniversário com o tema do ex-presidente Lula. O assassino é o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, que gritou “Aqui é Bolsonaro!”, antes de matar Marcelo Arruda. Uma verdadeira barbárie.

Reprovados

Uma reportagem da CNN Brasil, publicada nesta terça-feira (12), mostrou que dois em cada três eleitores brasileiros desaprovam o trabalho dos deputados federais da atual legislatura. Apenas 29% estão satisfeitos com a atuação dos parlamentares. Os dados obtidos são de uma pesquisa Quaest feita a pedido da escola de formação política RenovaBR.

Amnésia

A mesma pesquisa mostrou que além da desaprovação, a maioria dos eleitores também não lembra em quem votaram para o Legislativo nas eleições de 2018. O número dos ‘esquecidos’ chegou a 66% dos entrevistados. Um número alarmante.

Podemos

O coordenador nacional do Podemos, Bruno Ornelas, esteve no Acre para se reunir com membros do partido, que localmente é dirigido pelo ex-deputado Ney Amorim. Ornelas disse que ficou satisfeito com o que viu.

Núcleo duro

Segundo o dirigente nacional da sigla, tem acreano no “núcleo duro” do partido. Trata-se do próprio Ney Amorim. Para quem não sabe, núcleo duro é a forma como é chamado o grupo de pessoas responsáveis pelas principais decisões de uma agremiação.

Marcha

Depois de promover a maior festa do interior do Acre, o Carnavale, Brasileia de prepara agora para receber a Marcha para Jesus. O evento cristão ocorre no próximo sábado (16) e tem a presença confirmada do cantor gospel Juliano Son.