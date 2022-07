Margareth Menezes e Araketu sacodem carnaval de Brasileia; Confira galeria de fotos do ContilNet

A prefeitura de Brasileia realizou mais uma edição do tradicional carnaval fora de época, o carnaval de rua ‘CarnaVale’. Nesta edição, grandes nomes da música baiana se encontram no município acreano e transformaram o final de semana num pedacinho da Bahia.

A cantora Margareth Menezes e a banda Araketu sacudiram as estruturas do fora época, levando uma multidão ao centro da cidade. A prefeita Fernanda Hassem recebeu nosso colunista James Pequeno, que circulou no evento registrando os cliques da turma que circulou nas noites carnavalescas.

Evento ainda contou com Cobras Dance e Álamo Kário.

Confira os cliques de James Pequeno no CarvaVale: