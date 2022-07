Marília Mendonça se torna a 28ª artista global após lançar álbum

A artista número 1 da plataforma no país também está presente no Top 50 Brasil com as outras três músicas regravadas. Te Amo Que Mais Posso Dizer, Não Era Pra Ser Assim e Sendo Assim/Muito Estranho atingiram as posições 7°, 9° e 14º, respectivamente. Os decretos são globais e, mais uma vez, Marília Mendonça provou do que sempre deixou claro em vida: que ama ser e cantar o brega, afinal, ele é popular e sem fronteiras.

Homenagem de Dona Ruth e amigos de Marília

Na sexta-feira (22/7), um especial também foi lançado no canal do YouTube de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. A matriarca se reuniu com amigos da cantora para homenageá-la, relembrando histórias e cantando algumas músicas. O projeto, gravado há algumas semanas, foi pensado como mais uma forma de celebrar a Rainha da Sofrência.